L'aromaterapia ha origini lontanissime, millenarie. Ancora oggi può essere utile per gestire meglio ansia, stress e pesantezza

Dalla menta per ottenere un effetto rigenerante sulla psiche al pino che aiuta ad eliminare il senso di stanchezza. L’aromaterapia haed è efficaceper contrastare alcuni disturbi. Ecco gli effetti benefici di 9 oli essenziali. Lavanda Esercita un’azione riequilibrante del sistema nervoso centrale, agendo contemporaneamente sia da tonico che da sedativo. Citronella Ha proprietà stimolanti sul sistema nervoso ed è in grado di generare uno stato di calma, rilassamento e ottimismo. Leggi anche › Aromaterapia: che cosa sono gli oli essenziali e come usarli per i disturbi femminili Menta Ha un effetto rinfrescante e rigenerante sulla psiche ed è in grado di allontanare il senso die oppressione.