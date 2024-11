Quotidiano.net - La road map delle elezioni Usa, cosa succede dopo la vittoria. Dalla conta all’insediamento

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 5 novembre 2024 – Il giornoUsa è l’epicentro del voto americano, ma il processo complessivo verso l’insediamento è ben più lungo. Il silenzio di Kamala Harrisla sconfitta alleUsa La registrazione degli elettori Un processo che ha avuto il suo inizio il 7 ottobre, data entro la quale gli elettori dovevano registrarsi. In America la possibilità di voto, sebbene concessa a tutti i cittadini statunitensi, passa per la volontaria registrazione nell’albo degli elettori per la scelta del nuovo presidente. Two US Marines take up positions on the West Front of the US Capitol as preparations are made prior to the 59th inaugural ceremony for President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris in Washington, DC on January 20, 2021. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Donald Trump ha vinto leUsa,ora (anche su guerre e clima)Trump nuovo presidente Usa: ha 279 grandi elettori.