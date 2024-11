Ilfattoquotidiano.it - La Regina Camilla ha un’infezione polmonare: annullati tutti gli impegni pubblici, ecco come sta

Riposo forzato per la: la consorte di Carlo III, infatti, ha dovuto annullare “con suo grande rammarico” gliprevisti questa settimana a causa di. Lo rende noto un portavoce di Buckingham Palace, i cui medici di corte “hanno consigliato un breve periodo di riposo” alla 77enne. Nella nota condivisa dalla Royal Family si legge che la“spera vivamente di riprendersi in tempo” per presenziare al Remembrance Day, la giornata in cui si commemora la fine della Prima guerra mondiale in Gran Bretagna, avvenuta l’11 novembre 1918. “A nome di tutto il paese gli auguri di una pronta guarigione”, ha detto, invece, il premier inglese Keir Starmer. A causa delle sue condizioni di salute, infatti, lanon parteciperà alla cerimonia di giovedì 7 novembre del Field of Remembrance all’Abbazia di Westminster, dove saranno ricordati i militari britannici caduti in guerra, e sarà sostituita dalla Duchessa di Gloucester.