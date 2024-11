La Libra naviga verso l’Albania | 8 migranti a bordo L’arrivo è previsto per il 7 novembre

Leggi tutto su Open.online

Il Protocollo firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni conprosegue. E la naveraggiungerà il porto di Shengjin domani, 7, dove sbarcherà 8 personeintercettate due giorni fa a sud di Lampedusa. I richiedenti asilo verranno poi trasferiti al centro di Gjader. Sempre che non emergano vulnerabilità o ci siano minorenni, come è successo nel primo viaggio. Il riferimento è al primo, e per ora unico, tentativo di trasporto deiin Albania. Da 16 personeil totale di coloro che avevano superato l’hotspot di Shengjin era sceso a 12: due si erano dichiarati minorenni e altri due avevano problemi di salute, quindi avevano fatto ritorno in Italia. Tra appelli alla Corte di giustizia Ue e decreti di non trattenimento, il piano della premier potrebbe subire un nuovo stop.