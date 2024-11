Metropolitanmagazine.it - Il maestro dell’horror James Wan condivide le sue condizioni per tornare a lavorare al franchise Saw

Wan ha realizzatodi successo per il mondocon The Conjuring e Insidious, ma il suo primo successo clamoroso è arrivato 20 anni fa con il suo debutto alla regia Saw . Mentre quel film ha guadagnato nove sequel fino ad oggi, Wan stesso è stato in gran parte assente da quella traiettoria complessiva del killer Jigsaw al di fuori del ruolo di produttore esecutivo, con il regista che ha recentemente notato che ci vorrebbe un concetto che fosse “estremamente speciale” per convincerlo ain quel mondo. Questa è comprensibilmente una notizia deludente per i fan del, ma Wan ha sottolineato che al momento è più interessato a perseguire mondi completamente nuovi rispetto a quelli familiari, quindi c’è ancora molto di cui essere entusiasti quando si tratta dei suoi progetti futuri.