Ilgiorno.it - Il corpo di una donna di 50 anni riemerge dall’acqua sul Lungolario Piave

Lecco, 6 novembre 2024 – Dramma a Lecco, sul5. Ildi unaè stato rinvenuto in acqua poco dopo le 14. Sono stati allertati i soccorsi, giunti con un’automedica, un’ambulanza e i vigili del fuoco per il recupero, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente non è nota, si sa solo che laha l’età apparente di 50. Sul posto anche le forze dell’ordine per le indagini del caso.