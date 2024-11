Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso Franchi entra al Gran Hermano e riabbraccia Maica Benedicto: la sua reazione

Nel corso dell’ultima puntata del, il concorrenteè stato prelevato da due ballerine di flamenco e invitato a lasciare la Casa più spiata d’Italia. Non perché fosse eliminato, ma per raggiungerne un’altra: quella spagnola. Come i suoi compagni Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, anche l’idraulico ha avuto l’occasione di vivere un’esperienza di una settimana nelle vesti di ospite presso la Casa del. Dietro la sua partenza per Madrid, però, si cela un motivo specifico. Nel corso dell’interscambio avvenuto un paio di settimane fa, una concorrente spagnola era andata ad alloggiare per un paio di giorni nella Casa italiana. Si tratta di. Sebbene si sia trattato di sole poche ore di conoscenza, tra la modella spagnola e l’idraulico toscano sembrava esser nata una complicità speciale.