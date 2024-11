Amica.it - Gisele Bündchen, Jennifer Lawrence e le altre star in dolce attesa d’autunno

Bebè in arrivo per molteche hanno annunciato la gravidanza in questo periodo: l’ultima in ordine di tempo è, indel suo primo figlio con il compagno Joaquim Valente. «e Joaquim sono felici per questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l’ora di creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia», così una fonte vicina alla coppia aveva confermato la notizia a People. La supermodella è già madre di due ragazzi avuti con l’ex Tom Brady. GUARDA LE FOTOBundchen mamma top: le foto più belle con i figli avuti con Tom Brady Gravidanze famose 2024 Tra le celebrità che hanno rivelato di essere in procinto di allargare la famiglia ci sono anche Ed Westwick e la moglie Amy Jackson, indel loro primo bambino insieme a pochi mesi dal matrimonio da favola in Italia, celebrato lo scorso 24 agosto.