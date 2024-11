Lanazione.it - Gianna Nannini piange la zia Anna: “Mi hai dato il La e la Maremma”

Marina di Grosseto (Grosseto), 6 novembre 2024 – Marina di Grossetola scomparsa diBianchi, bis cugina die figura di grande importanza per la cantante, che la considerava come una vera e propria zia.è venuta a mancare a 88 anni a Siena, città dove risiedeva da anni e dove aveva costruito la sua vita. Il suo ricordo è stato condiviso dalla stessa, che ha pubblicato una storia su Instagram dedicandole un affettuoso messaggio: “Ciao zia, che mi haiil La e la”. Nata a Marina di Grosseto,Bianchi si era trasferita a Siena dove, insieme al marito, aveva avviato una grande salumeria. Dopo la sua morte, aveva poi aperto un ristorante e albergo a Fontebecci, chiamato “Da”, diventato un punto di riferimento per la comunità locale e per i turisti.