Ilrestodelcarlino.it - Ex Tollok, si apre uno spiraglio. L’azienda ritira i licenziamenti. Il sito in vendita per un euro

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

È una nota di colore, in un quadro a tinte fosche. Per i lavoratori dell’ex(Regal Rexnord) siuno. L’accordo raggiunto dalle parti – azienda, Comune di Masi Torello, Confindustria e Regione (che ha avuto un ruolo determinante al tavolo della trattativa) – prevede il ritiro della procedura di licenziamento collettivo aperta dalil 7 ottobre scorso, tutto il personale sarà pienamente occupato fino al 28 febbraio e, nel frattempo, si cerca l’investitore disposto a far ripartire l’attività rilevando l’interoper la cifra simbolica di un. Dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2025 Regal Rexnord farà richiesta di cassa integrazione per cessazione Cigs (l’indennità erogata dall’Inps per integrare la retribuzione dei lavoratori) che durerà fino al 31 dicembre 2025.