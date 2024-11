Lortica.it - Due giovani talenti casentinesi alla Ballet Staatstheater Augsburg

Un’importante opportunità internazionale per duedanzatrici del Centro Studi Danzarno di Capolona, che hanno conquistato una borsa di studio per un periodo di formazione, una delle compagnie dito più rinomate della Germania. Adele Bigiarini e Alice Marzi, entrambe sedicenni e originarie del Casentino, hanno avuto l’opportunità di approfondire la loro preparazione tecnica e artistica in un contesto professionale di grande prestigio. Le due allieve hanno partecipato a classi di danza giornaliere, entrando in contatto con il mondo delto a livello avanzato, e hanno assistitocreazione di nuove opere coreografiche, vivendo un’esperienza che ha arricchito il loro bagaglio formativo. Il percorso verso questa opportunità è iniziato ad aprile, con la partecipazioneInternational Dance Competition MT.