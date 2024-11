Rompipallone.it - Donnarumma perde il posto e saluta il Psg: pazza idea in Serie A

Gianluigifinisce di nuovo in panchina al Psg, per il futuro il portiere pensa a un incredibile ritorno inA: ecco dove potrebbe giocare Di nuovo in campo la Champions League, stasera, con diversi match di una certa importanza. Non soltanto quelli delle italiane, con l’Inter che sfida l’Arsenal e l’Atalanta opposta allo Stoccarda. Una delle più grandi sfide di serata è sicuramente quella tra Psg e Atletico Madrid, con entrambe le squadre a caccia di un risultato importante visto che il loro ruolino, fin qui, non è stato impeccabile, tutt’altro. Si può ben dire che chi dovessere metterebbe a rischio la qualificazione al prossimo turno, per lo meno per quanto concerne l’ingresso tra le prime otto, senza passare dai pericolosi spareggi di febbraio. Ecco perché al Parco dei Principi si prevede una sfida tesa, con gli allenatori che si giocano molto.