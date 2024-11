Quotidiano.net - Dall’Europa all’Estremo Oriente. In programma 8mila incontri d’affari

Eima International, la grande rassegna mondiale della meccanica agricola, che tiene la sua 46° edizione a Bologna dal 6 al 10 novembre, si conferma come un evento di caratura internazionale. Nei cinque giorni della kermesse 600 industrie espositrici estere, provenienti da 50 Paesi, presentano le loro novità di prodotto ad un pubblico di operatori altamente qualificati e a moltissimi appassionati di macchine agricole che sono soliti affollare il quartiere fieristico per Eima International. Secondo le previsioni degli organizzatori di FederUnacoma – la federazione dei costruttori che è organizzatore diretto dell’esposizione – il dato relativo ai soli visitatori stranieri dovrebbe confermare, se non addirittura superare, il dato record del 2022 quando le presenze furono ben 57mila da 160 Paesi.