Crotone, inaugurato il centro sportivo in località Tufolo

Procede a ritmo serrato da parte dell’Amministrazione comunale la riqualificazione dell’impiantistica sportiva in ogni quartiere della Città. Un impegno d’inizio consiliatura che procede e non si è mai bloccato. Questo pomeriggio, 6/11/2024 è statoil“Campo di” in via Gioacchino da Fiore dopo la riqualificazione attuata dall’amministrazione Comunale. A tagliare simbolicamente il nastro e a scoprire la targa commemorativa, alla presenza di autorità civili e militari e di numerosi cittadini, il sindaco Voce, il prefetto Franca Ferraro e l’assessore allo Sport e Impiantistica Sportiva Luca Bossi. La rinata struttura che sorge accanto ad altri storici impianti sportivi già riqualificati come il “settore B” che sarà intitolato a Dodò Gabriele o in corso di riqualificazione come la strutture Geodetica, questo pomeriggio si è presentata in tutta la sua bellezza e funzionalità.