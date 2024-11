Quotidiano.net - Contratto statali, rinnovo ok: di quanto aumentano gli stipendi. Sindacati spaccati

Roma, 6 novembre 2024 – Dopo una trattativa estenuante è stato firmato ildeldegli2022-2024, quel ‘comparto Funzioni centrali’ che interessa circa 195mila dipendenti tra ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici (tra cui Inps e Inail). L’ok dell’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) arriva con una forte spaccatura dei: Cisl-Fp e iautonomi Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp hanno siglato l’accordo, in rappresentanza della maggioranza (54,6%) del tavolo contrattuale. Non hanno sottoscritto l’intesa Fp-Cgil e Uil-Pa, non presenti oggi al tavolo. Soddisfatto dell’esito della trattativa il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo: “Incrementi mai visti, diamo continuità ai rinnovi”.