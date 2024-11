Ultimouomo.com - Come nasce la grande notte del Milan di Fonseca

Alla vigilia della partita del Bernabéu, la reputazione deldiaveva toccato il suo punto più basso. La cattiva prestazione di Monza, seguita alla sconfitta casalinga contro il Napoli, sembrava certificare la fase di stagnazione di un progetto che non è mai decollato per davvero. Un confronto con quello che, fino a pochi mesi fa, era il club migliore al mondo, avrebbe potuto essere letale per una squadra dalle fondamenta instabili. Tanto più per lo spirito con cui si pensava che sarebbero scesi in campo Ancelotti e i suoi. È vero che siamo solo a novembre, che il Real Madrid in genere riserva le proprie energie alla primavera, che gli scontri nella fase a gironi sono meno pesanti e che con il nuovo formato della Champions è ancora difficile giudicare il modo in cui i grandi club affrontano certe partite.