Champions League 2024 25 Aston Villa ko in Belgio | il Club Brugge vince 1-0

Leggi tutto su Sportface.it

Dopo tre vittorie consecutive, l’subisce inla prima sconfitta in questa fase campionato di/2025. Il, reduce dalla sconfitta contro il Milan, batte 1-0 in casa gli uomini di Unai Emery, che rimangono così a quota 9 punti in classifica, tre in più di Skov Olsen e compagni. A decidere il match è un rigore di Vanaken al 52? dopo l’incredibile ingenuità di Mings, che ha raccolto il pallone con le mani in area per passarlo a Martinez. Successo per lo Shakhtar Donetsk nell’altra partita delle 18:30. La squadra ucraina batte 2-1 lo Young Boys e sale a 4 punti in classifica, lasciando a quota zero gli svizzeri. Eppure, la partita si era messa in discesa per lo Young Boys, passato in vantaggio al 27? con un gol di Imeri. Al 31? Zubkov pareggia e dieci minuti più tardi è il solito Sudakov a portare in vantaggio lo Shakhtar e firmare il gol da tre punti.