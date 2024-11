Ilrestodelcarlino.it - Caterina Barbieri alla Biennale Musica

Una carriera iniziata a Bologna, la città dove è nata, tra il liceo Minghetti e il Conservatorio e poi proseguita nelle più importanti istituzionili internazionali, quella di, compositrice e musicista che il presidente delladi Venezia Pietrangelo Buttafuoco ha appena nominatoDirezione artistica dellaper il prossimo biennio. L’artista succede a Lucia Ronchetti, che ha trasformato profondamente la manifestazione, aprendola ad esperienze lontane dalle consuetudini accademiche, come ha dimostrato la consegna a Brian Eno del Leone d’Orocarriera nel 2023. Un riconoscimento importante, quello ainnanzitutto per la giovane etàn (è nata nel 1990) e poi, soprattutto, per il suo essere già una personalità centrale di una scena che si è sviluppata all’interno di spazi più vicinidimensione del club chesala per concerti classici.