Amedeo Minghi nuovo disco e tour Sanremo? Se Conti chiama ho la canzone pronta

torna con unalbum in studio, ‘Anima Sbiadita’. Un’assenzagrafica e compositiva durata 8 anni (l’ultimo ‘La bussola e il cuore’ è del 2016). E alsegue unche va da metà novembre fino alla fine di aprile. “Perché ho aspettato 8 anni? Perché secondo me le cose vanno fatte quando hai qualcosa da dire. E poi non dimentichiamoci che c’è stato pure un periodo di pandemia che, chi più chi meno, ha colpito tutti”, sottolineaa LaPresse. L’album è stato definito come quello della maturità artistica: “Ciò che traspare ascoltando i brani – confessa– è la sincerità. Del resto tranne una breve collaborazione con Montemurro e Borgia, ho fatto praticamente tutto da solo. Ho scritto, suonato, cantato. Ho narrato anche le mie fragilità, le mie paure, i miei disturbi, i miei ricordi, anche quelli che fa male ricordare perché quando racte stesso è sempre la parte più fragile.