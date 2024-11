Bergamonews.it - ? LIVE! Stoccarda-Atalanta 0-0: infortunio per Kolasinac, dentro Kossounou

0-0 Marcatori: –(4-2-3-1) Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Stiller, Karazor; Millot, Undav, Führich; El Bilal. A disp. Bredlow, Seimen, Stenzel, Al-Dakhil, Stergiou, Chabot, Krätzig, Keitel, Rieder, Malanga, Demirovic. All. Hoeness(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien,(13?); Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. A disp. Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Toloi, Palestra, Ruggeri, Brescianini, Samardzic, Cuadrado, Zaniolo, De Ketelaere. All. Gasperini Arbitro: Obrenovic (Slovenia) Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti minuto per minuto 17? – Brivido! Gran palla di Millot per Undav, che davanti a Carnesecchi manca clamorosamente la porta con il colpo sotto, ma lo stesso Undav era però in fuorigioco.