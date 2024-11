Lettera43.it - Vermiglio candidato a due European Film Awards: le nomination

Nuovo riconoscimento per Maura Delpero e il suo, Leone d’argento all’81esima Mostra del Cinema di Venezia. Il lungometraggio ha infatti ottenuto dueagli, la cui cerimonia di premiazione si terrà il 7 dicembre al Kultur und Kongresszentrum Luzern o KKL di Lucerna, in Svizzera. La pellicola con Giuseppe De Domenico e Martina Scrinzi proverà ad aggiudicarsi le statuette per la miglior regia e soprattutto la più ambita per il miglior. «Entrare nei finalisti dell’EFA è un traguardo cruciale nel percorso che Maura Delpero sta costruendo con capacità e determinazione», ha dichiarato in una nota Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha coprodotto ilcon Cinedora. «Un riconoscimento di prestigio che aggiunge ulteriore visibilità al progetto impegnato nella campagna per gli Oscar».