Ultimo saluto a William Colli: "Un esempio per tutti noi"

Centinaia di persone hanno accompagnato ieri mattina il feretro dinel suoviaggio al camposanto santilariese. Amici ed ex colleghi, cooperatori e politici, ma soprattutto tantissimi cittadini hanno voluto tributare un omaggio commosso all’ex sindaco e storico cooperatore, che ha plasmato con la sua opera amministrativa il volto attuale di Sant’Ilario e che in Legacoop ha contribuito al sviluppo del sistema cooperativo locale in un momento in cui - gli anni ’90 - era un forte volano dell’economia emiliana. Tra la folla, anche Beppe Carletti dei Nomadi: amico personale e ospite di iniziative da lui organizzate sin dall’epoca aurorale quando c’era ancora Augusto.stretti alla moglie Maria, al figlio Giordano e alla nuora Eva Coisson, ai nipoti Elisabetta e Leo.