Tragico incidente in provincia di Latina | 67enne ciclista investo da una donna Morto sul colpo

Ancora un drammaticostradale indi. Ed ancora una volta lungo via Cori, a Cisterna, teatro in queste ultime settimane di una serie di disgrazie alle quali non si riesce a porre fine. Questa mattina, intorno alle nove, l’ennesima tragedia. Protagonista sfortunato un uomo di 67 anni che si trovava in sella alla sua bicicletta. Per motivi al vaglio degli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto poco dopo, ilè stato investito da una utilitaria guidata da unadi 50 anni. Un impatto violentissimo che non ha dato scampo al. I soccorsi del 118, arrivati con una ambulanza ed un’auto medica, non hanno infatti potuto fare nulla per salvargli la vita. Sotto choc la guidatrice dell’auto che ora verrà sottoposta a tutti gli esami di prassi per verificare quali fossero le sue condizioni al momento dell’