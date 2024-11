Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2024 ore 10:00

Leggi tutto su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno sul viadotto della Magliana continuano le figlie a tratti tra il Ponte Galeria il grande raccordo anulare code tra via Isacco Newton è l’Eur incolonnamenti lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazionenord della Tiburtina e proseguendo più avanti in tre la diramazioneSud dell’ardeatina in carreggiata esterna invece altri file tra Latisana e le vie del mare e tra lardiati nella via Appia e ora tra la Casilina e la 24 sulla Pontina invece code tra via di Vallerano l’euro sulla Cristoforo Colombo si sta in coda tra Casal Palocco e via di Macchia Saponara verso il centro altri file sulla via del mare 3 Centro Giano eviti verso centro unghie finte sul quadrante Nord Flaminia e sulla Salaria mi tratti per un incidente sul tratto Urbano della A24L’Aquila altro Togliatti e la tangenziale est altre cose da via Togliatti al Raccordo in uscita dalla capita auto in coda sulla tangenziale da via Tiburtina a via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e da via Tiburtina a viale Castrense in direzione San Giovanni si viaggia anche in coda sulla galleria Giovanni XXIII da via Trionfale a viale del Forte in città incidente con rallentamenti da via Tiburtina all’altezza di via Smerillo altro incidente in via di Tor Sapienza l’altezza di via boccamazzi ne so via di Tor Cervara rallentamenti in via Salviati rallentamenti poi in via di Tor Bella Monaca per un incidente all’altezza di via Casilina in zona Aurelio in piazza giureconsulti incidente poi in via Enrico Pestalozzi con rallentamenti all’altezza di via dell’Acquedotto Paolo incidente poi in via Flaminia all’altezza di per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito