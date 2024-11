Dilei.it - Tapiro per Diletta Leotta: perché si è scatenata la polemica sull’auricolare

Leggi tutto su Dilei.it

Decimod’Oro per, ricevuto nel corso della puntata di Striscia la Notizia del 4 novembre, in merito allache si èsull’utilizzo dell’auricolare a La Talpa – Who is the Mole, dal 5 novembre su Canale5. A consegnare ilalla conduttrice è stato Valerio Staffelli, a cui ha spiegato il motivo per cui lo usa anche a DAZN. Nulla di teleguidato, come ipotizzato da alcuni.d’Oro pera Striscia la Notizia Tutto è nato da uno scoop di Dagospia, il portale sempre beninformato di Roberto D’Agostino.usa gli auricolari a La Talpa – Who is the Mole? Ebbene sì, a confermarlo è stata lei stessa durante un’intervista al Corriere della Sera. “Questa storia dell’auricolare è bellissima, l’ho amata follemente, ma è unasterile, non sanno cosa inventarsi per attaccarmi.