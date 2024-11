Ilrestodelcarlino.it - Studente suicida per bullismo, 2 lettere anonime al legale

Ancona, 5 novembre 2024 – Duesono state inviate all’avvocato dei genitori di Leonardo, il 15enne trovato morto a Montignano di Senigallia il 15 ottobre scorso, dopo essersi tolto la vita con un colpo di pistola. Conterrebbero documenti sulla scuola che frequentava il minorenne, l’alberghiero Panzini. “Li consegneremo al ministro Valditara nell’incontro che abbiamo in programma - annuncia Pia Perricci, ildei familiari di Leo - sono duesenza mittente, ricevute nell’ultimo fine settimana, ma che al loro interno hanno una documentazione molto importante a nostro avviso e che conferma quanto detto sin dall’inizio sulsubito da Leonardo a scuola. Sono documenti rilevanti che evidenziano l’atteggiamento e il fare dell’istituto scolastico”. L’incontro con il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara ci sarà domani pomeriggio a Roma ed è stato voluto dalla padre e dalla madre del 15enne che vogliono andare fino in fondo alla vicenda che ha portato il proprio figlio a compiere un gesto estremo come il suicidio.