Sport.quotidiano.net - Spezia, Picco fortino inespugnabile. Un’imbattibilità da record europeo

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

D’Angelo 24, Stroppa, Di Carlo e Bjelica 17, Marino 16, Serena e Soda 15, Gallo 14, Italiano e Soda bis 12, Alvini 9. I punti ottenuti dopo 12 giornate dagli allenatori dellonella Serie B dell’era moderna. Balza subito all’occhio il dato importante che sta cristallizzando gli aquilotti nelle posizioni che contano. Dopo poco più di 24 ore vissute addirittura in testa alla classifica, abbracciati al Pisa tra sabato e domenica, gli spezzini sono stati nuovamente staccati dai toscani e sorpassati dal Sassuolo. Due sorprese e una conferma, insomma, con gli emiliani corazzata designata e chissà, magari prima a pari merito (quota 25), nel caso che il Collegio di garanzia del Coni dia ragione al ricorso del Cittadella e tolga due punti ai pisani ottenuti a tavolino. Una perfetta media quella dello, 2 punti a gara, con una prevalenza casalinga, dove non perde addirittura dal 28 febbraio (contro la Feralpisalò, poi ha centrato 9 vittorie e 3 pareggi), mentre in assoluto non lo fa dal 13 aprile (Parma).