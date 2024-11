Thesocialpost.it - Schianto impressionante: addio Emanuele, giovanissimo papà

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Nella serata di ieri, la comunità di Pioppo è stata scossa da un tragico incidente che ha causato la morte diFavaloro, un giovane padre di 24 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 sulla Strada Statale 186, nel tratto che collega Monreale a Pioppo. Secondo le prime ricostruzioni, Favaloro avrebbe perso il controllo della sua auto, finendo contro la parete rocciosa adiacente alla strada. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato constatato il decesso poco dopo l’arrivo, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di salvarlo. L’auto è stata sottoposta a sequestro e trasportata in un deposito giudiziario a Palermo per ulteriori accertamenti. Le autorità stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.