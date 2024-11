Lanazione.it - Schianto fatale tra motorino e auto. Stiven muore a diciassette anni. Grave l’amico che era con lui

Castiglione del Lago (Perugia), 5 novembre 2024 - Una serata del ponte di Ognissanti, non troppo freddo, tanto da poter uscire incone tornare a casa entro mezzanotte. Maa casa non farà mai più ritorno, è morto sulla strada a poche centinaia di metri dal centro di Castiglione del Lago domenica, poco prima delle 23. Ilsu cui il giovane viaggiava, insieme a un amico coetaneo, è stato coinvolto in pieno nell’impatto con un’che svoltava a sinistra da via Roma per immettersi nell’area del distributore Esso, mentre i ragazzi procedevano sull’arteria principale diretti verso il capoluogo. Pernon c’è stato nulla da fare, vano ogni tentativo di rianimazione messo in atto dai medici del 118, arrivati in pochi istanti dal vicino ospedale. Preziosi invece i minuti per salvare, trasferito in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato operato d’urgenza e ora è ricoverato in terapia intensiva con un cottimismo dei sanitari.