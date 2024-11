Noinotizie.it - Ruvo di Puglia, incendio in casa: anziano morto, la moglie in condizioni critiche Stamattina

Stando a ricostruzioni dell’accaduto il 97enne era in cucina, indosso oltre agli abiti una coperta sintetica. Davanti ad una stufetta. Per cause da dettagliare si sono sviluppate le fiamme che hanno ucciso l’mentre la, che era in camera da letto, è rimasta intossicata. Trasportata all’ospedale, le suesono gravissime. Intervento di vigili del fuoco, carabinieri, agenti di polizia locale e soccorritori. Accaduto in, in una palazzina didi. L'articolodiin, lain proviene da Noi Notizie..