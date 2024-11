Lanotiziagiornale.it - Rutte in Italia per battere cassa. Meloni si è già portata avanti col lavoro

Si conclude con un ringraziamento e con una richiesta la visita del segretario generale della Nato, Markalla presidente del Consiglio, Giorgia. Un grazie per l’impegno che l’sta mettendo nella corsa al riarmo, poco importa che a farne le spese siano la sanità, l’istruzione e il welfare colpiti dai tagli selvaggi del governo delle destre, e un invito a raggiungere in fretta l’obiettivo del 2% delle spese militari sul Pil. E il nostro Paese intanto i ringraziamenti quanto l’invito a impegnarsi di più. “Sostengo con favore l’annuncio degli 8,2 miliardi di euro che l’investirà per i nuovi carri armati e rinnovare la strumentazione delle forze armate”, ha detto, nelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro con. Il riferimento è al decreto ministeriale della Difesa sul programma pluriennale “Rinnovamento della componente corazzata (nuovo Main Battle Tank e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre”.