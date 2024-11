Ilfattoquotidiano.it - Real Madrid-Milan, storia di fascino e campioni: dal 1956 a oggi, la sfida che profuma d’Europa

La prima volta chesi ritrovarono di fronte fu in occasione della semifinale di andata di Coppa deigiocata il 19 aprile: di fronte a 129.690 persone, in un impianto già ribattezzato dal 1955 Santiago Bernabeu, ma ancora sprovvisto di riflettori per le notturne, finì 4-2 per i Blancos. Al ritorno, 2-1 per i rossoneri elanciato verso la conquista del trofeo. L’ultima partita tra due grandi potenze del calcio mondiale –leader assoluto per numero di trionfi internazionali a quota 32,terzo con 18 successi, in compagnia di Boca Juniors e Independiente – risale al 3 novembre 2010, fase a gironi della Champions: 2-2 (doppietta di Inzaghi, nella foto). In totale, 15 match e bilancio in equilibrio: 6 vittorie a testa, 3 pareggi.è la crema del football europeo:, tradizione, successi, fuoriclasse, gol straordinari, visioni, imprenditoria.