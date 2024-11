Oasport.it - LIVE Real Madrid-Milan, Champions League calcio in DIRETTA: brividi al Bernabeu contro i campioni in carica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, invalido per la quarta giornata didi. I due club si affrontano per la prima volta dopo 14 anni. Rossoneri che cercano l’impresa in Spagna per recuperare terreno fertile nel girone unico in cui è stata strutturata la più importante competizione per club europea (l’11 di Fonseca è 25° a 3 punti). Ilarriva infatti acon 2 sconfitte e una vittoria fin qui in stagione in. L’unico risultato utile è arrivato nel corso della 3° giornata in casail Club Brugge, infinito per 3-1 in favore della squadraese con doppietta di Reijnders e gol di Pulisic. I Blancos, invece, si presentano alla sfida con ilin 12° posizione dopo aver vinto 2 incontri (Stoccarda e Borussia Dortmund) e perso una partita in casa del Lille.