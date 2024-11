Romadailynews.it - Legge di Bilancio, D’Amato (Azione): “Dati Istat confermano il fallimento delle politiche sanitarie”

Il responsabile Welfare didenuncia il record negativo del 7,6% di italiani che rinunciano alle cure, chiedendo un cambio di rotta. “Iilattuali”, ha dichiarato Alessio, responsabile Welfare di, durante l’audizione in commissionealla Camera e al Senato. Il quadro descritto dai, sottolinea, è preoccupante: “Il 7,6% degli italiani rinuncia alle cure, un record negativo che non può essere ignorato e che richiede un cambio immediato nella manovra finanziaria.”evidenzia come il disagio degli italiani sia aumentato rispetto aipre-pandemia, segnalando una regressione del sistema sanitario che, secondo, è ormai a rischio di tenuta. “Non servono scenette sui numeri, ma un serio cambio di rotta,” ha concluso, ribadendo che una revisioneè indispensabile per evitare il collasso del sistema.