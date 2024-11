Ilfoglio.it - Le elezioni americane in diretta col Foglio

Questa notte negli Stati Uniti si terrà lo spoglio per capire chi tra Donald Trump e Kamala Harris sarà il prossimo presidente americano. Per seguire quello che succede ilha deciso di organizzare unaspeciale che durerà tutta la notte: (qui trovate tutti gli aggiornamenti). A condurre sarà Matteo Matzuzzi. Ci verrà a trovare anche Giuliano Ferrara. Paola Peduzzi e Giulio Silvano si collegheranno da Washington, interverranno il direttore Claudio Cerasa, la redazione esteri con Micol Flammini, Giulia Pompili e Giulio Meotti. Ci sarà anche Michele Masneri e i nostri collaboratori Marco Bardazzi e Stefano Pistolini. Aspettiamo spunti e domande da leggere in: puoi scriverci su whastapp al 345 3998635 e alla mail sito@il.it.