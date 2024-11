Ilrestodelcarlino.it - Le celebrazioni. Caserma ‘Del Monte’: spazio anche agli studenti per il 4 Novembre

Per qualche motivo non previsto, il commento sonoro, la musica di accompagnamento ha taciuto in alcune fasi della cerimonia per la celebrazione del IVGiorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate in programma ieri mattina nel cortile della"Del Monte". Nel silenzio più assoluto, salvo l’ordine impartito, si sono schierati il drappello interforze e le rappresentanze delle associazioni d’arma; nel silenzio il prefetto Emanuela Saveria Greco ha passato in rassegna lo schieramento affiancata dal comandante del XXVIII Reggimento Pavia colonnello Antonio Di Leonardo. Ne è uscita una cerimonia forse meno marziale di quelle cui siamo abituati in questa ricorrenza, ma più meditata e più consona al momento storico che stiamo vivendo: festeggiamo le nostre Forze Armate che ci proteggono e la vittoria del 1918 che ci fece uniti, ma non dimentichiamo i morti e le guerre in corso, prova certa che non abbiamo ancora capito nulla.