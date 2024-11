L’alluvione di Valencia Garzelli | La mia scuola di ciclismo avvia una raccolta fondi

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

“Gli ultimi giorni sono stati complicati. Io vivo a Betera, a 4 chilometri dae solo per semplice fortuna non siamo stati toccati dal disastro”. Il racconto all’Adnkronos di Stefano, vincitore del Giro d’Italia del 2000 e fondatore in Spagna dell’Escuela deche porta il suo nome, inizia così. “Martedì scorso ho accompagnato i miei figli a, mi hanno richiamato poco dopo per l’allerta meteo e sono tornato a prenderli. A noi è andata bene, ma la quantità di morti della Dana al momento è ancora indecifrabile”. “Il disastro non è successo in città – precisa l’ex ciclista – ma a circa 300 metri dal fiume Turia, toccando tutti i piccoli paesi attaccati. Nel 1957 qui ci fu un’inondazione (la Gran riada de, ndr) e il corso del fiume venne deviato.si è salvata per questo”.