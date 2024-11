Bubinoblog - LA TALPA: PRIMA PUNTATA TRA FALSI INDIZI, SOSPETTI INCROCIATI E DILETTA LEOTTA TIMONIERA

Al via questa sera inserata su Canale 5 “La– Who is the mole”.conduce il format dalla formula crossmediale, sperimentale e innovativa. Per lavolta in assoluto, un broadcaster propone un reality che viaggia in parallelo su due piattaforme, Canale 5 e Mediaset Infinity, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare. Su Mediaset Infinity già online un’anticipazione che introduce gli spettatori nei meccanismi del programma, mentre da giovedì 7 novembre parte “LaDetection”, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda su Canale 5 con particolare focus sugli elementi di investigazione. I concorrenti in gara sono Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini (che giocano in coppia), Andrea Preti, Gilles Rocca.