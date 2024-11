Lanazione.it - La scuola dell’infanzia Acquacalda è tornata a casa dopo il recupero

i lavori di riqualificazione riguardanti l’antisismica è stata riaperta ieri laall’interno dell’istituto comprensivo “Federico Tozzi“. Il cantiere, il cui importo complessivo è pari a 600mila euro, di cui 250mila finanziati con fondi Pnrr, ha interessato la struttura dallo scorso aprile. I lavori sono consistiti nell’adeguamento strutturale dell’edificio scolastico alle attuali norme sismiche, oltre che nel rifacimento totale dell’impianto elettrico e antincendio. "La– si annuncia nella nota stampa del Comune –, visto il periodo storico di costruzione, pur non presentando problematiche in corso non risultava coerente con la normativa odierna; l’intervento ha ottenuto come risultato l’innalzamento della sicurezza della struttura scolastica, che risulta adesso adeguata alle normative vigenti.