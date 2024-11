Notizie.com - La rivincita del fax: perché decine di milioni di persone continuano ad usarlo?

Sembra incredibile ma 25di(lo 0.3% della popolazione mondiale) continua ad usare il fax: come mai? In un’epoca dominata dalla digitalizzazione e dall’immediata condivisione online, il fax sembra un anacronismo. Eppure, contro ogni previsione, questo dispositivo “vintage” continua a resistere tenacemente, trovando spazio in uffici e case didiin tutto il mondo. Sembra assurdo ma c’è ancora chi usa il fax nel 2024 – notizie.comSecondo le statistiche fornite dalla società di analisi Gitnux, circa 25di individui (circa lo 0.3% della popolazione mondiale) non hanno ancora abbandonato l’uso del fax. Questa tecnologia, che molti ritenevano ormai obsoleta, trova ancora applicazione sia in ambito professionale che personale. Sorprendentemente, tra i suoi sostenitori figura anche la celebre cantante country Dolly Parton che lo utilizza per comunicare con Miley Cyrus.