Linkiesta.it - La recessione della democrazia, e la minaccia di un’autocrazia globale

Negli ultimi anni, il mondo ha assistito a un preoccupante regresso. L’invasione russa dell’Ucraina, la guerra di Gaza e il crescente pericolo di un conflitto regionale in Medio Oriente rappresentano minacce per i sistemi liberali. Un’eventuale rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti sarebbe un duro colpo alla tenuta delle istituzioni di uno dei principali fari democratici a livello. Secondo un’analisi pubblicata da Foreign Affairs, la crescente diffusione di regimi autocratici è «una seriaper le libertà e i diritti umani». Questo fenomeno, noto come «democratica», richiede un’azione a livelloper invertire la rotta e ripristinare i valori democratici fondamentali. Il 5 agosto 2024, il Bangladesh ha vissuto un momento storico con le dimissioni e la fuga in esilio del primo ministro Sheikh Hasina, dopo settimane di proteste studentesche di massa.