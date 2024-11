Amica.it - Kevin Hart stupisce in un ruolo drammatico nel film "Un padre". Il film, tratto da una storia vera, arriva stasera in tv su Rai 1

Lo conosciamo principalmente come comico. Ma, anche grazie a questo, scopriamo che ha qualità drammatica di grande rilievo.è il protagonista assoluto di Un(2021).dolce e commovente che va in ondain tv in prima visione su Rai 1 alle 21.30. E in streaming, come sempre, anche su RaiPlay. Ilè anche su Netflix, dove ha debuttato in tutto il mondo, a causa della pandemia da Covid-19. Diretto da Paul Weitz (metà del duo, col fratello Chris, dietro a successi come American Pie e About a Boy), ilè basato su una. Raccontata nel libro di Matthew Logelin, inedito in Italia, Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss & Love.in unnel“Un”.