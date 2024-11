Lanazione.it - Iron Logistics, ancora caos. Assemblea permanente: "Senza risarcimenti"

Inda ieri sera. A presidio del proprio posto di lavoro. Una notte in fabbrica è stata appena trascorsa dai lavoratori della, la stireria conto terzi per noti brand della moda a conduzione italiana, non nuova a vicissitudini sindacali. "É troppo forte il sospetto che l’azienda stia cercando di “scappare” a fronte delle centinaia di migliaia di euro di debiti nei confronti dei propri lavoratori e lavoratrici" spiega il Sudd Cobas. A spaventare i lavoratori sarebbe stato il progressivo svuotarsi dello stabilimento,che entrassero nuove commesse. Spiega una nota: "La società non è stata in grado di fornirci alcuna spiegazione plausibile a quello che sta accadendo, limitandosi a rassicurazioni che non trovano alcun riscontro. I volumi sono stati spostati altrove, mentre è facile sospettare che anche i macchinari potrebbero essere portati via da un momento all’altro".