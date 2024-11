Iodonna.it - In campagna elettorale, i look della candidata democratica hanno parlato agli elettori: affidabilità, determinazione, coerenza

Comizi, strette di mano, dibattiti. Dopo una lunga rincorsa, il giorno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti è finalmente arrivato. Kamala Harris si presentaal termine di unacondotta con uno stile inconfondibile. Dopo il ritiro di Joe Biden lo scorso luglio e il sostegno ufficiale di diverse figure chiave, Harris è diventata ladel Partito Democratico per la presidenza, affrontando le sfide con unad’immagine che è ormai il suo tratto distintivo. Lo stile di Kamala Harris guarda le foto Kamala Harris, uno stile coerente per un messaggio chiaro Dalla prima apparizione alla Convention Nazionale, Harris ha consolidato la sua immagine con una scelta di abbigliamento che sfiora l’austerità: tailleur pantalone dai colori neutri come il nero, il blu e il bordeaux, completati da décolleté dal tacco basso e accessori simbolici come le perle, omaggio alla sua confraternita, Alpha Kappa Alpha.