Ultimouomo.com - Il Monaco vale il prezzo del biglietto

Leggi tutto su Ultimouomo.com

È difficile parlare di rivelazione per una squadra che la scorsa stagione è arrivata seconda in Ligue 1, ma la partenza delguidato da Adolf Hutter è sicuramente degna di nota. È vero, nelle ultime due partite sono arrivate due sconfitte (prima contro il Nizza, dopo un intero tempo giocato in dieci uomini, e poi contro l'Angers), ma nelle prime otto giornate la squadra del principato aveva messo insieme sei vittorie e due pareggi, oltre a due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate di Champions League. L’allenatore austriaco guida i monegaschi per il secondo anno consecutivo, dopo quattro stagioni trascorse in Bundesliga con Eintracht Francoforte e Borussia M’gladbach. In Germania si era distinto per il suo stile di gioco intenso e verticale, divenuto ormai marchio di fabbrica anche al, che può contare su una rosa di giocatori perfettamente adatti a interpretarlo.