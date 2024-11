Quotidiano.net - Il futuro si tinge di verde. Transizione ecologica al centro: "È l’evento fieristico più grande mai organizzato a Rimini"

Leggi tutto su Quotidiano.net

Tutto pronto. È ilgiorno di Ecomondo. Da oggi a venerdì i padiglioni della Fiera diospiterannoda Italian Exhibition Group (Ieg), principale hub internazionale in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green e circular economy. La manifestazione rappresenta un’occasione chiave per fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti del Pnrr e dello European Green Deal, offrendo una piattaforma di condivisione e co-progettazione a esperti, decision maker, imprenditori e professionisti del settore. Riunirà oltre 1.600 brand espositori, di cui il 16% esteri, con l’obiettivo di promuovere tecnologie all’avanguardia e competenze orientate alla green economy. "Quest’anno – anticipa il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti – ci aspetta un’edizione di Ecomondo davvero da record: 166mila metri quadrati di spazio espositivo, tra interni ed esterni, raggiunti anche grazie alla realizzazione di due nuovi padiglioni che vengono inaugurati proprio in questa occasione e che sono stati realizzati per rispondere in primo luogo proprio alle richieste di questo evento.