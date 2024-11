Thesocialpost.it - Grande Fratello Vip, tensione alle stelle: Signorini al Vetriolo contro Shaila

Nel reality show delVip, il clima si è fatto teso a causa di una serie di rivelazioni personali che hanno messo in imbarazzo alcuni partecipanti. Durante una delle ultime puntate, un video mandato in onda ha scatenato discussioni e incomprensioni all’interno della casa, portandoe Javier al centro della scena. Leggi anche: “? Parlo io”., interviene Gessica Notaro e scoppia il caso: parole durissime La confidenza svelata di Javier Tutto ha avuto inizio quando ilha mostrato agli inquilini un video in cui Javier rivelava una confidenza fatta in passato da. In questo filmato, Javier raccontava cheaveva condiviso con lui un suo pensiero riguardo a Lorenzo, un altro concorrente del reality.avrebbe infatti ipotizzato che il modello potesse avere un orientamento sessuale diverso da quanto dichiarato, scatenando così interrogativi e discussioni tra i presenti.