Unlimitednews.it - Gli Stati Uniti al voto, Washington blindata dice no alla violenza

Leggi tutto su Unlimitednews.it

) () (ITALPRESS) – Il grande giorno è arrivato. L’America in queste ore sta votando il suo prossimo presidente. Per garantire la sicurezza la città die sulle facciate dei palazzi sono state instte delle protezioni, mentre per strada sonoschierati 300 agenti di polizia in più rispetto a quelli già presenti. C’è il rischio che eventuali manifestazioni possano trasformarsi in scontri violenti e questa volta la capitale deglinon vuole farsi trovare impreparata così come avvenuto con l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. In occasione dell’Election day proprio intorno al Campidoglio sono state instte delle recinzioni protettive, così come avvenutoCasa Bianca e intornoresidenza della vicepresidente Kamala Harris.