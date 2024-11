Unlimitednews.it - E’ morto il compositore e direttore d’orchestra Renato Serio

ROMA (ITALPRESS) – E’, all’età di 77 anni, il maestro. Nato a Lucca, è stato un, arrangiatore eitaliano.Nel 1977 approda alla televisione, arrangiando le musiche per la trasmissione Piccolo Slam con Stefania Rotolo e Sammy Barbot; dirige poi l’orchestra in Stasera niente di nuovo nel 1981, nella prima edizione del varietà di RaiDue Serata d’Onore (1984) condotto da Pippo Baudo, e in in quattro edizioni di Fantastico (nel 1985, 1987, 1988 e 1991), varietà di punta di Rai 1 negli anni ottanta.Nel 1980 realizza la colonna sonora per il film: L’uomo Puma, di Alberto De Martino e nel 1982 inizia la collaborazione conZero, con cui scriverà e arrangerà molti suoi brani; l’anno successivo collabora con Francesco De Gregori, arrangiando e dirigendo l’orchestra d’archi nel mini-LP La donna cannone.