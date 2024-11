Spazionapoli.it - Clamoroso Lobotka, lo slovacco spiazza tutti: il Napoli attende con ansia

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Stanislava Castel Volturno, il centrocampista è pronto al rientro ma ilè in. Aoggi la squadra tornerà ad allenarsi per preparare al meglio il big match contro l’Inter. Domenica Antonio Conte sfiderà il suo passato a San Siro nella sfida Scudetto valida per la dodicesima giornata di Serie A. L’allenatore azzurro potrà contare sul rientro di, che aveva saltato le ultime quattro partite a causa di un infortunio rimediato in nazionale.al lavoro in anticipo ma fa paura la nazionale Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, ieri a Castel Volturno si sono allenatie Folorunsho nonostante il giorno di riposo. I due centrocampisti infatti stanno recuperando dai rispettivi infortuni e dovrebbero essere disponibili contro l’Inter.